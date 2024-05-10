Irak dünyanın en büyük beşinci pirinç tüketicisi

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Irak’ın kişi başına yıllık 37 kilogram pirinç tüketerek dünyanın en büyük pirinç ithalatçısı olduğu açıklanırken, Iraklılar da “pirincin” yemeklerinin başında geldiğini söyleyerek istatistikleri doğruluyor.

Dünya Gıda Programına göre Irak, kişi başına yıllık 37 kilogram pirinç tüketerek dünyanın en büyük pirinç ithalatçısı konumunda. Veriler, Irak’ın beşinci büyük pirinç ithalatçısı olduğunu gösteriyor.

Kurdistan24’ün konuya yönelik yaptığı araştırmaya katılan bir vatandaş, “Ölürüm ama pirinç yemeyi bırakamam. Öğle yemeğinde iki tabak, akşam yemeğinde ise bir tabak pirinç yiyorum. Şeker hastasıyım ve hala her öğünde iki tabak yiyorum.” dedi.

Başka bir vatandaş ise pirinç yemeyi ne kadar sevdiğini, "Pirinçten vazgeçemiyorum. Şeker hastasıyım ama yine de yiyorum, sabah, öğlen ve akşam yiyorum, geceleri bile kaşıkla değil ellerimle yiyorum.” sözleriyle anlattı.

Irak’ta kişi başına düşen yıllık pirinç tüketimine bakıldığında, restoranlarda hazırlanan pirinç miktarı ev mutfaklarında kullanılan miktarın ölçüsü olarak kullanılabilir, bazı şefler günde 30 ila 50 kilo kadar pişirdiklerini söylerken, bazı restoranlarda bu miktar iki ila üç katına çıkabiliyor.

Bağdat’ta bir restoranda şef olarak çalışan Haydar Reşi, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Bağdat’ta restoranlarda en az 30 ila 60 kilo pirinç kullanılıyor, bazı restoranlarda ise 100 kilodan fazla pirinç kullanılıyor. Artık 5-6 çeşit pirinç pilavı sunacak noktaya geldik, bu da müşterinin pirince çok ilgi duyması anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.