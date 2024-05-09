Sağlık

Gazze'de can kaybı 34 bin 943'e çıktı

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ortadoğu Gazze İsrail

HABER MERKEZİ 

İsrail ordusunun Gazze’ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 217 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda “6 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin yaralandığı” belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı aktarıldı.

 Açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiği kaydedildi.

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