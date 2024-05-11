Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kayapınar ilçesine bağlı Kırsal Kaldırım Mahallesi’nde, hayvanlarını otlatmak isteyen Veysi Yalçın ile M.N.A. arasında çıkan tartışma kısa bir süre sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Veysi Yalçın, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından yaralı halde olay yerinden kaçıp jandarma karakoluna giden M.N.A. ise karakola sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.