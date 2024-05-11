K24, Babil vilayetinde AIDS'in hızla yayılmasını takip ediyor

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Irak'ın Babil vilayetinde 27’si yılın son 4 ayında olmak üzere 163'ten fazla AIDS (Edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu) vakası tespit edildi.

Babilliler, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda hastalığın daha hızlı yayılacağını söylerken, Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Seyif ise Irak'ın tüm illerinde 2300 vaka tespit edildi.

Vakaların artması nedeniyle Hille'deki İmam Sadık Hastanesinde HIV/AIDS hastaların tedavisi için özel birim açıldı.

K24 muhabiri HIV virüsü taşıyan ve tedavi gören hastalardan biriyle görüştü, ancak hasta, toplumun tepkisinden dolayı bu konuda konuşmak istemedi.

Yılın ilk 4 ayında Babil'de 27 yeni vaka tespit edilirken, kentte vaka sayısı 163 oldu. Vilayette AIDS'in hızla yayılması insanlarda korku yarattı. İnsanlar hastalığın yayılmasının önlenemeyeceğinden endişeli.

K24’e konuşan bir vatandaş, “Mihawil ilçesinde AIDS’in hızlı yayıldığının haberini duyduk, ama Hille ile ilgili bilgimiz yok. Sağlık sektörümüz perişan durumda, bu tür hastalıklar hızla yayılıyor. Burada özel hastaneler hariç tedavi vermemektedir.” dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Irak'ın sağlık sektörü berbat durumda. Milyonlarca dinar karşılığında özel hastanelerde tedavi görmek zorunda kalıyorsunuz. Kerbela'da bir ameliyat için 7 milyon dinar alınıyor." diye konuştu.

Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre çoğu Babil ve Zikar vilayetlerinde olmak üzere ülke genelinde 2300 AIDS vakası kaydedildi. Hastalar, hastanelerde açılan özel birimlerde tedavi görüyor.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Seyif K24’e yaptığı açıklamada, “Irak'ta toplam 2300 vaka tespit edildi. Bu rakam dünyadaki diğer ülkeler ve komşu ülkelerle karşılaştırıldığında düşük olduğu görülüyor. Nüfus arttıkça bu sayı da artıyor.” dedi.

Babil sağlık Müdürlüğü, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için kuaföre yönelik bir arama ve denetim çalışması başlattı. Bu kapsamda çok sayıda yer kapatıldı.

Irak'ta 2003 yılından bu yana AIDS, dang humması, kanser, erken doğum, cilt hastalıkları ve kolera gibi hastalıkların yayılması arttı.

Uzmanlar, Irak'ta hastalıkların hızla yayılmasını savaşın kalıntılarına, çevre kirliliğine, kuraklığa ve sağlık sektöründeki yolsuzluğa bağlıyor.