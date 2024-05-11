Politika

Başkan Barzani'den Laleş Kültür Merkezi’nin kuruluş yıldönümü mesajı

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Başkan Mesud Barzani
Başkan Mesud Barzani
kürdistan Mesud Barzani Laleş Kültür Merkezi kutlama mesajı

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani, Laleş Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 31. yıldönümünü kutlayarak, merkezin çalışmalarına destek vermeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Mesud Barzani, Laleş Kültür Merkezi’nin kuruluşunun 31. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında merkezin yüksek komitesinin başkan ve üyeleri ile tüm Ezidileri kutlayan Başkan Barzani, “Laleş Merkezi tüm engellere rağmen Ezidi aydınların çabalarıyla son yıllarda Kürdistan halkının kültürüne ve Ezidi toplumunun geleneklerinin korunmasına önemli bir hizmet verdi.” ifadelerini kullandı.

Merkezin çalışmalarına desteğini yineleyen Başkan Barzani, “Merkezin ilerlemesini ve tüm Ezidi kardeşlerime huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum.” dedi.

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