Ruhsatsız silah taşımayı yasaklayan kararla halkın sorunları azaldı

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Kürdistan Bölgesi Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi ve İletişim Müdürü Karzan Emir, ruhsatsız silah taşımayı yasaklayan kararla halkın sorunlarının azaldığını söyledi.

K24 haber bültenine konuk olan Karzan Emir, “Başbakan Mesrur Barzani'nin ruhsatsız silahları yasaklama kararının ardından kaçak veya suhsatsız silah satan yerlerin kapatılmasına karar verildi.” dedi.

Kararın yürürliğe girmesinin, daha fazla kişinin başka araçlara başvurmasına veya şikayette bulunmasına yol açtığını belirten Emir, “Bunun da sorunları azaltmasına neden oldu. Silah tescili için verilen sürenin sona ermesinin ardından cinayet, ateş etme ve silahla tehdit oranlarında ciddi düşüş yaşandı. Bu da kararın doğru olduğunu ve vatandaşların devletin emirlerine uyduğunu kanıtlıyor.” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, 30 Haziran 2022’de yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak, silah satış yerlerinin kapatılmasını ve ruhsatsız silahlara el konulmasını istedi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı da 30 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, “Evlerinde ruhsatsız silahlar bulunan vatandaşların, cezadan muaf olmak için ruhsat başvurusunda bulunmaları için iki ay süreleri bulunuyor.” denilmişti.