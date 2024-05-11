ABD: Şengal Anlaşması’nın tamamen uygulanması gerekiyor

HABER MERKEZİ

ABD, Şengal Anlaşması’nın tamamen uygulanmasının gerektiğini vurguladı.

İsmini vermek istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ülkesinin Şengal meselesine ve anlaşmasına ilişkin politikasıyla ilgili Kurdistan24'e açıklamalarda bulundu.

ABD’li sözcü, Ezidilerin Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki atalarının topraklarına dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlayan Bağdat ile Erbil arasındaki Şengal Anlaşması’nın tamamen uygulanmasının gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü DAİŞ, 3 Ağustos 2014’te Şengal ve çevresine saldırarak, aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce Ezidi Kürt’ü katletti, binlercesini de kaçırdı. Yüz binlercesi de evinden oldu.

10 yıl aradan sonra Kürdistan Bölgesi’ne sığınan yaklaşık 300 bin Ezidi, kentin büyük kısmının yaşanmaz durumda olması nedeniyle hala kapmlarda yaşıyor.

ABD Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Uzra Zeya’nın Erbil, Bağdat ve Şengal ziyaretlerinde söz konusu anlaşmanın uygulanması görüşüldü.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti çeşitli nedenlerden dolayı anlaşmanın uygulanmasını istiyor. Bunun temel nedenlerinden biri, mülteci akını nedeniyle bölgenin karşılaştığı ekonomik baskılardır.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Şengal Katliamı’nın 10’uncu yıldönümünde Ezidilerin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirterek, “Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerini Şengal Anlaşması'nın uygulanmasında anlamlı ilerleme kaydetmeye teşvik ediyoruz. Bağdat ve Erbil ziyareti sırasında Zeya, ABD'nin federal hükümet ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Şengal Anlaşması’nın tamamen uygulanmasına verdiği desteği yineledi.” dedi.

ABD’li sözcü, ABD yönetimini, Ezidilerin ana vatanı Şengal'de yeni kalkınma çabalarına ve yeniden inşa projelerine yatırım yapmak üzere, Irak'taki dini ve etnik gruplarla doğrudan istişarede bulunmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik ettiğini kaydetti.

ABD Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Uzra Zeya, dün Laleş’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basınmensuplarına yaptığı açıklamada, "Irak Hükümetini, Şengal’e vali atanması ve yerel bir polis gücü kurulması, ayrıca hizmet personelinin yeniden inşası ve görevlendirilmesine fon sağlanması konusunda anlamlı ilerleme kaydetmeye teşvik ettik." demişti.

Uzra Zeya, Şengal, Ninova Ovası ve Irak toplumundaki diğer bileşenlerin anavatanları gibi DAİŞ kontrolünden kurtarılan bölgelerdeki silahlı grupların rolüne ilişkin endişeleri giderme yönünde adım atılması gerektiğini belirtmişti.

“Silahlı gruplarının toplulukların güvenliği ve istikrarı üzerindeki olumsuz etkisi, mültecilerin geri dönüşünü engellemekte ve bölgenin ekonomik kalkınmasını sekteye uğratmaktadır.” diyen Ezra Zia, “Ezidiler ile diğer mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde evlerine dönebilmeleri için bu sorunların giderilmesi çözümdür.” ifadesini kullanmıştı.

- Şengal Anlaşması

Şengal Anlaşması, eski Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin gözetiminde 9 Ekim 2020’de Bağdat’ta imzalandı.

Anlaşma, bölgedeki siyasi, güvenlik ve idari durumun uygulanması için Şengal’in işgalden kurtarılmasından 5 yıl sonra imzalandı. Kent, Başkan Barzani’nin önderliğinde Kürdistan Peşmerge Güçleri tarafından düzenlenen operasyonla 13 Kasım 2015’te terör örgütü DAİŞ’in işgalinden kurtarıldı.