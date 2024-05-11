Gazze'deki saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 143'e yükseldi

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Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenen saldırılarda 7 Ekim'den bu yana 143 gazeteci yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, El-Aksa medyasında çalışan fotoğrafçı Baha Akkaşa, eşi ve çocuklarıyla birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı’ndaki evlerine düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği ve böylece 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 143'e yükseldiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından, bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 971’e, yaralananların sayısı da 78 bin 641’e yükseldiği bildirilmişti.