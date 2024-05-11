UNRWA: Refah'tan yaklaşık 150 bin kişi göç etti

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in, başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından yaklaşık 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğini açıkladı.

UNRWA, Medya Departmanından Louise Waterridge, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Refah'ın batısına bakıldığında her yerde ailelerin eşyalarını topladığı, sokak ve caddelerin büyük ölçüde boşaldığı görülüyor." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın yaklaşık 150 bin kişinin Refah'taki saldırılardan kaçtığını tahmin ettiğini belirten Waterridge, "Güneyde Refah'ın merkezine ve Gazze'nin kuzeyinde Cibaliya'ya doğru yeni bölgeler için tahliye emirleri çıkarıldı." ifadesine yer verdi.

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemişti.

Gazze nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 1,4 milyondan fazla Filistinli Refah'a sığınmıştı.