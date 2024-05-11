Genel

UNRWA: Refah'tan yaklaşık 150 bin kişi göç etti

author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Gazze Şeridi Refah İsrail Hamas

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in, başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından yaklaşık 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğini açıkladı.

UNRWA, Medya Departmanından Louise Waterridge, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Refah'ın batısına bakıldığında her yerde ailelerin eşyalarını topladığı, sokak ve caddelerin büyük ölçüde boşaldığı görülüyor." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın yaklaşık 150 bin kişinin Refah'taki saldırılardan kaçtığını tahmin ettiğini belirten Waterridge, "Güneyde Refah'ın merkezine ve Gazze'nin kuzeyinde Cibaliya'ya doğru yeni bölgeler için tahliye emirleri çıkarıldı." ifadesine yer verdi.

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemişti.

Gazze nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 1,4 milyondan fazla Filistinli Refah'a sığınmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv