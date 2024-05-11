Erbil'de mağazada yangın

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Erbil'de oyuncak ve çocuk giyim mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kurdistan24 muhabiri Renas Ali'nin aktardığı bilgilere göre bugün (11 Mayıs 2024) Erbil'de oyuncak ve çocuk kıyafetleri satan bir mağazada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahelesiyle yangının kısmen söndürüldüğü öğrenildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, ilk belirlemelerde yangında yaralanan veya can kaybı olmadı.

Görgü tanıklarının K24 muhabirine aktardığı bilgiye göre yangın, binanın çatısındaki jeneratörden çıktı.