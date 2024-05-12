Başbakan ​​Barzani, Laleş Kültür Merkezi’ne desteğini yineledi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Laleş Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 31. yıldönümünü kutladı.

Başbakanı Barzani, Laleş Kültür Merkezi’nin kuruluşunun 31. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında merkezin yüksek komitesinin başkan ve üyeleri ile tüm Ezidileri kutlayan ve kendilerine başarılar dileyen Başbakan Barzani, “Laleş Merkezi'nin Kürt kültürüne hizmet etmeye devam edeceğini ve Ezidi toplumunun gelenek ve göreneklerini, Kürdistan'daki tüm topluluklar arasında kardeşlik ve birlikte yaşam ruhunu teşvik edeceğini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani, mesajında Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin Laleş Merkezi'ne ve genel olarak Ezidilerin haklarına desteğini yineledi.