Leyla Kasım 50 yıl önce bugün idam edildi

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Bugün Kürdistan kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden Leyla Kasım ve arkadaşlarının Irak rejimi tarafından idam edilişinin 50’nci yıldönümü.

Kürt kadın devrimci Leyla Kasım, Irak rejimi tarafından idam edilmesinin 50. yıldönümünde anılıyor. Leyla Kasım Kürt mücadelesinde idam edilen ilk kadın direnişçi oldu.

Leyla Kasım, 1952 yılında, Diyala yakınında, Doğu Kürdistan sınırında yer alan Xaneqin’e bağlı Bamili köyünde 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

1970 yılında Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) katıldı.

Bağdat Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okuyan Kasım, 1972 yılında Kürdistan Öğrenci Birliği'nin kuruluşunda yer aldı ve aktif üyelerinden biri oldu.

Leyla Kasım ve arkadaşları Cevad Hemevendi, Neriman Fuad Mesti, Hesen Heme Reşid ve Azad Süleyman Miran, 12 Mayıs 1974'te idam edildi.

İdamından önce Kürt milli marşı “Ey Reqîb”i okuduğu ifade ediliyor.

1970’li yıllar özellikle Güney Kürdistan hassas bir dönemden geçiyordu. 1974’ün baharında Baas rejimi Kürtlere karşı savaş açmıştı. Saddam rejimi Kürt ailelerini Bağdat’tan çıkarmaya başladı.

Leyla Kasım, toplumsal eşitlik, kadın hakları ve Kürt sorunu üzerinde yoğunlaşıyordu. Leyla Kasım’ın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) üye olduğu dönemde, 11 Mart 1970'te Saddam Hüseyin ile efsanevi Kürt lider Mele Mustafa Barzani arasında özerklik anlaşması yapılmıştı. Anlaşmaya göre; Güney Kürdistan'ın 3 vilayeti olacaktı. Erbil başkent olacak ve parlamento kurulacaktı. Merkezi Irak Hükümeti’nde 5 bakan ve başbakan vekili Kürtlerden atanacaktı. Kürtçe, ikinci resmi dil kabul edilecekti. Ancak, rejim bu anlaşmaya uymadı. İşgal harekatına başladı.

Bu dönemde Leyla Kasım, Kürt halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla bir uçak kaçırmayı kararlaştırdı. Ancak uçağın iki saat geç kalmasıyla eylemleri deşifre oldu.

İstihbarat güçleri tarafından tutuklanan Leyla Kasım, Cevad Hemevendi, Neriman Fuad Mesti, Hesen Heme Reşid ve Azad Süleyman Miran 12 Mayıs 1974'te sabah saat 07.00’de idam edildi.