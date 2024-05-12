Kürdistan Bölgesi'nde vize başvurusunda iki modern yöntem uygulanıyor

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti, turistlerin İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden online vize başvurusu yapabileceklerini duyurdu.

Kürdistan Bölgesi'nde turistlere online vize ve sınır kapısında vize olmak üzere iki modern yöntemle vize verilmektedir.

Online vize olarak da bilinen bu sistem dahilinde çevrim içi kullanıcılar, İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden vize başvurusu yapabiliyor. Sınır kapısında vize ise adından da anlaşılabileceği gibi Kürdistan Bölgesi'nin sınır kapılarında (havalimanlarında) alınabilecek vize türüne deniyor.

Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmed Hoşyar, yaptığı açıklamada: "Irak pasaportu taşıyan vatandaşlara ücretsiz vize veren ülkelerin vatandaşlarına ücretsiz vize verilir." dedi.

Erbil Havalimanı Pasaport ve İkamet Merkezi Müdürü Lolan Hamid ise yabancı uyruklu vatandaşlar için iki tür prosedürün uygulandığını belirterek, “53 ülke vatandaşı havalimanında ücret karşılığında (72 dolar) vize alabiliyor. Diğerleri ise önceden İçişleri Bakanlığı Vize Dairesine başvuru yapıp onay almalı.” ifadelerini kullandı.