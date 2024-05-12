Kültür-Sanat

3’üncü Kürt Sanat ve Kültür Festivali Berlin'de düzenlenecek

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kürdistan Kürt Sanat ve Kültür Festivali Almanya

HABER MERKEZİ

3’üncü Kürt Sanat ve Kültür Festivali’nin 17 Mayıs’ta Berlin'de düzenlenmesi planlanıyor.

17-20 Mayıs’ta Berlin'de düzenlenen festivale birçok yabancı sanatçının katılması bekleniyor.

Festival kapsamında çeşitli sanat sergileri açılacak.

Festivalin direktörü Maxim İsa, Monte Carlo Radyosuna yaptığı açıklamada, festivalle çok sayıda sanatçı, şair, yazar, Kürt şahsiyet ve diğer isimlerin katılacağını söyledi.

Avrupa'dan ve diğer ülkelerden çok sayıda yabancı akademisyenin de katılarak, Kürt kültürü ve tarihi üzerine araştırmalarını sunacaklarını belirten İsa, “Festivalde Kürtlere ilişkin farklı görüş ve renkleri bir araya getirmeyi, Kürt kültürü ve tarihini dış dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz.” dedi.

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