Başkan Barzani’den Leyla Kasım mesajı: Kendisi ve milleti için tarih yazdı

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Başkan Mesud Barzani, 50 yıl önce Saddam rejimi tarafından idam edilerek şehit edilen Leyla Kasım’ın, şehadetini şeref olarak kabul eden bir kadın olduğunu söyledi.

Başkan Barzani, Leyla Kasım’ın idam edilerek şehit edilmesinin 50’nci yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

Leyla Kasım'ın kendisi ve milleti için tarih yazan bir Kürt kadınının güzel bir örneği olduğunun altını çizen Mesud Barzani mesajında, “Şehadetini şeref olarak kabul etti ama celladın ve düşmanın önünde boyun eğmedi. Leyla Kasım ve arkadaşları hepimize gururla ölmenin kölelik hayatından çok daha değerli olduğunu gösterdi.” dedi.

Başkan Barzani mesajının sonunda, “İdam edilişlerinin 50. yıldönümünüde Leyla Kasım, Cevad Hemevendi, Neriman Fuad Mesti, Hesen Heme Reşid ve Azad Süleyman Miran başta olmak üzere tüm kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam olsun.” ifadelerini kullandı.

Leyla Kasım kimdir?

1952 yılında, Diyala yakınında, Doğu Kürdistan sınırında yer alan Xaneqin’e bağlı Bamili köyünde 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

1970 yılında Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) katıldı.

Bağdat Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okuyan Kasım, 1972 yılında Kürdistan Öğrenci Birliği'nin kuruluşunda yer aldı.

Leyla Kasım ve arkadaşları Cevad Hemevendi, Neriman Fuad Mesti, Hesen Heme Reşid ve Azad Süleyman Miran, 12 Mayıs 1974'te idam edildi.

İdamından önce Kürt milli marşı “Ey Reqîb”i okuduğu ifade ediliyor.