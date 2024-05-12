Kuraklık ve İklim Değişikliğinin Etkileri konulu sempozyum düzenleniyor

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Kuraklık ve İklim Değişikliğinin Etkileri konulu bir sempozyum Kürt ve Iraklı yetkililerin katılımıyla düzenleniyor.

Sempozyum, bugün (12 Mayıs 2024) Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur ​​Barzani ile çok sayıda hükümet ve parti yetkilisinin katılımıyla, başkent Erbil'de başladı.

Irak'ın çevresi ve iklimi giderek kötüye gidiyor, uzmanlar ise tehlikeli sonuçlara ilişkin uyarılarda bulunuyor.

İsviçre merkzeli servisi IQ Air'in son raporuna göre Irak, dünyanın en kirli ikinci havasına sahip; Iraklıların günlük olarak soluduğu havanın büyük kısmı zehirli.

Çevre uzmanları, Irak'taki hava kirliliğinin ana nedenlerini uygun hizmet eksikliği, rafinerilerden çıkan tehlikeli gazlar, otomobil sayısının fazla olması, fabrikaların tedbirlere uymaması olarak açıklıyor.

Misan, Basra, Wasit ve Ziqar olmak üzere Irak’ın güney eyaletlerinin iklim değişikliğinden en çok etkilendiği belirtilirken, söz konusu bölgelerde yaşayan çoğu insanın yerinden edildiği ifade ediliyor.