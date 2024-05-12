Başbakan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
HABER MERKEZİ
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile görüştü.
Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin de hazır bulunduğu toplantıda, Irak federal sistemine ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısına saygı gösterilmesinin, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesinin gerektiği üzerinde mutabakata varıldı.
Bu bağlamda Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının korunması ve güvence altına alınması için Irak Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kullanması gerektiği vurgulandı.