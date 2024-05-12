Başbakan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile görüştü.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin de hazır bulunduğu toplantıda, Irak federal sistemine ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısına saygı gösterilmesinin, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesinin gerektiği üzerinde mutabakata varıldı.

Bu bağlamda Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının korunması ve güvence altına alınması için Irak Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kullanması gerektiği vurgulandı.