Politika

Başbakan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

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Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani
Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani
kürdistan Latif Reşid Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile görüştü.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin de hazır bulunduğu toplantıda, Irak federal sistemine ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısına saygı gösterilmesinin, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesinin gerektiği üzerinde mutabakata varıldı.

Başbakan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Bu bağlamda Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının korunması ve güvence altına alınması için Irak Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kullanması gerektiği vurgulandı.

Başbakan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Başbakan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Başbakan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Başbakan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Başbakan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
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