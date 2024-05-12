Dukan Gölü’nde toplu martı ölümleri yaşandı: Nedeni araştırılıyor

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Süleymaniye ilinde yer alan Dukan Gölü’nde onlarca martının ölümü tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar martıların ölüm sebebini araştırıyor.

Süleymaniye Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Dr. Nadia Muhammed, bugün (12 Mayıs 2024) düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süleymaniye Üniversitesi rektörünün gözetiminde, Dukan Gölü’ndeki martıların toplu ölüm nedenini araştırmak üzere uzman bir komitenin oluşturulduğunu duyuran Muhammed, "Hayvan sağlığı korunmadıkça insan sağlığı da korunamaz." ifadesini kullandı.

Komitenin bağımsız olduğunu belirten Nadia Muhammed, “Bilim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve birçok akademisyenden oluşan bir ekiple martıların ölüm nedenini spesifik bir şekilde araştırıyoruz. Ekip bugün çalışmalarına başladı.” dedi.