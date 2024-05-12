Politika

Mesrur ​​Barzani Kürdistan Bölgesi, Irak ve Bölgedeki gelişmeleri değerlendirecek

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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani Erbil iklim değişikliği Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

Başbakan Mesrur Barzani, bugün gerçekleştirilecek özel bir panelde Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

Başbakan Barzani, bugün saat 16.00’da özel bir panelde Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son değişim ve gelişmelere değinecek.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin paneli kuraklık ve iklim değişikliğinin Irak'taki siyasi, ekonomik ve demografik durum üzerindeki etkileri konulu bir sempozyumun parçası olacak.

Söz konusu sempozyum, bugün (12 Mart 2024) Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur ​​Barzani ile çok sayıda hükümet ve parti yetkilisinin katılımıyla, başkent Erbil'de başladı.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, kabinesinin başlangıcından bu yana yeşil ve müreffeh bir Kürdistan inşa etmeyi öncelik haline getirdi. Projeler sanayi, su kaynaklarının korunması, geri dönüşüm ve temiz enerji üretimi gibi çeşitli alanlarda hayata geçirildi.

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