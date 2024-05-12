Başkan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Başkan Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Raşid’i karşıladı.

Başkan Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre bugün (12 Mayıs 2024) Salahaddin'de Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Raşid ile bir araya geldi.

Irak ve bölgedeki siyasi duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu görüşmede ülkedeki siyasi süreç ve istikrarın karşı karşıya olduğu zorluklar ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki sorunları çözmek ve ilişkileri güçlendirmek için diyalog, koordinasyon ve ortak çalışmaya vurgu yapıldı.