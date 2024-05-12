BM: Refah'ta olanlar gibi şok edici vahşet görmedik

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde neden olduğu zorla yerinden edilmelere ilişkin "daha önce hiç böyle şok edici vahşet görmediği" açıklamasını yaptı.

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Rajagopal, 30 yılı aşkın süredir yerinden edilmeden etkilenen topluluklarla ilgili araştırmalarda ve onlarla etkileşimde bulunduğunu belirttiği açıklamada, "Daha önce hiç böyle şok edici vahşet görmemiştim." dedi.

Rajagopal, nesillerin birden fazla zorla yerinden edilmeye ve kaçmaya zorlandığının altını çizdi.

İsrail ordusunun, bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde binlerce Filistinli göç etmeye başlamıştı.

Daha önce Gazze'nin kuzey bölgelerindeki saldırılar nedeniyle "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan binlerce Filistinli çadırlarını Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine taşıyor.