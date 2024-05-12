Politika

Irak ile Suriye arasında mutabakat zaptı imzalandı

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HABER MERKEZİ

Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari, Suriyeli mevkidaşı Muhammed Xalid el-Rahmoun ile uyuşturucu ve para aklamayla mücadele konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Irak İçişleri Bakanı Şammari, el-Rahmoun ile ortak basın toplantısında, “İki ülke arasında özellikle uyuşturucuyla mücadele, aranan kişilerin iadeleri, kara para aklama ve organize suçla mücadele alanlarında bir mutabakat zaptı imzalandı.” dedi.

Suriye İçişleri Bakanı el-Rahmoun ise “Görüşmede güvenlik ve terörle mücadele başta olmak üzere her alanda iş birliği yapmayı ele aldık." dedi.

Uyuşturucu ve insan kaçakçılarının işlediği bir suç olgusunun gözlemlendiğini kaydeden el-Rahmoun, “İki ülke arasında suçlarla mücadele ve siber güvenlik konusunda mutabakat zaptı imzaladık. Irak ile uyuşturucuyla mücadele ve diğer konularda iş birliği yapmıştık.” ifadelerini kullandı.

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