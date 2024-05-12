Yaşam

Yann Braem: Irak iklim krizinden etkilenen 5. ülke

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kürdistan Fransa Yann Braem Irak İklim değişikliği

HABER MERKEZİ 

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem, bilimsel veriler çerçevesinde Irak’ın iklim krizinden etkilenen beşinci ülke olduğunu belirtti.

Kuraklık ve İklim Değişikliğinin Etkileri konulu bir sempozyum, bugün (12 Mayıs 2024) Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur ​​Barzani ile çok sayıda hükümet ve parti yetkilisinin katılımıyla, başkent Erbil'de başladı.

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Braem, sempozyumda yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin küresel bir konu olduğunu kaydederek, “Küresel ısınma, Dünya'nın ve gezegenimizin tüm sakinlerini etkiliyor ve her birimizi farklı şekilde etkiliyor.” dedi.

Ülkelerin farklı iklim değişikliklerine maruz kalmakta olduğuna işaret eden Braem, “Ancak nüfus ve bilimsel araştırmalar bir kez daha bu değişikliklerden etkilenenlerin en savunmasız grup olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

“Bilimsel verilere göre Irak iklim krizinden etkilenen beşinci ülkedir.” diyen Braem, artan sıcaklıkların Irak’ta bazı alanları “yaşanmaz ve yaşam için uygunsuz” hale getirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu, “İklim değişikliği içme suyuna erişimi zorlaştırıyor. Bu küresel soruna çözüm bulmak için uluslar ve hükümetler arasındaki iş birliği, yasa dışı faaliyetler konusunda farkındalığı artırmalı ve küresel ısınmaya pratik çözümler bulmalıdır.” ifadesini kullandı.

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