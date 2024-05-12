Mesrur ​​Barzani: Bağdat'ın nisan ve mayıs maaşlarını kısa sürede göndermesini bekliyoruz

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan halkının maaşlarının gönderilmesinde sorun yaşanmaması için federal hükümetin tüm taleplerini yerine getirdiklerini belirterek, yaşanan gecikmenin federal hükümetten kaynaklandığını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (12 Mayıs 2024) kuraklık ve iklim değişikliğinin Irak'taki siyasi, ekonomik ve demografik duruma etkileri konulu sempozyum çerçevesindeki bir panele katılarak Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son değişim ve gelişmelere değindi.

Paneldeki açıklamalarının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Başbakan Barzani, Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi memurlarının nisan ve mayıs ay maaşlarını yakın zamanda göndermesini beklediklerini bildirdi.

Kürdistan halkının maaşlarının gönderilmesinde sorun yaşanmaması için federal hükümetin tüm taleplerini yerine getirdiklerini aktaran Başbakan, maaşların neden gönderilmediği yönündeki soruların federal hükümete yöneltilmesi gerektiğini savundu.

“Tatwin” projesinin memurların maaşlarını bankalardan almasından ibaret olduğunun altını çizen Başbakan Barzani, “Uzun süre önce biz bu adımı atıp süreci başlattık. Kürdistan Bölgesi'nde yaklaşık 400 bin kişi maaşını banka aracılığıyla almak için kayıt yaptırdı.” dedi.

Çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istediğine işaret eden Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi Hükümetinin başlattığı şey vatandaşlar için ekonomik kapasite oluşturmaktır. Buna karşı konuşan herkes vatandaşların kendi hesaplarına ve ekonomik kararlarına sahip olmasına karşıdır.” ifadelerini kullandı.

Başbakan, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kürdistan halkının çıkarlarını korumak için her şeyi yaptı ve Bağdat'a karşı tüm yükümlülüklerini de yerine getirdi. Geriye federal hükümetin nasıl davranacağı kalıyor. Dolayısıyla biz hükümet olarak görevimizi yerine getirdik. Kendi çıkarlarını bir kenara bırakıp Kürdistan Bölgesi Hükümetine, Kürdistan halkının yararına kararlar alınması için destek vermek de siyasi partilerin görevidir.”