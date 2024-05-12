Mesrur Barzani, eğitim ve yükseköğretim kurumlarına ilişkin toplantıya başkanlık etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Eğitim ve Yükseköğretim Kurumları ve Programları Akreditasyon Kurulu Yüksek Komitesi’nin ilk toplantısına başkanlık ederek, eğitim kurumları ve programları için bir güven kurulu oluşturulmasına karar verdi.

Başbakan ve Eğitim ve Yükseköğretim Kurumları ve Programları Akreditasyon Kurulu Yüksek Komitesi Mesrur Barzani, kurulun bugün gerçekleştirilen ilk toplantısına başkanlık etti.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin de hazır bulunduğu toplantıda, kurulun, bölgedeki duruma uyum sağlayarak, uluslararası mekanizmalara ve standartlara uygun bir değerlendirme kültürünü teşvik ederek, Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitim ve yükseköğrenim kalitesinin korunmasına yönelik çalışmaları da içeren hedefleri tartışıldı.

Toplantının başında kurulunun hedefleri, adımları, standartları ve planları onaylanan çalışma esasları ışığında sunuldu.

Görüş alışverişlerinin ardından yüksek kurul, eğitim ve yükseköğretim kurum ve programlarına güven vermek amacıyla bir komite kurulmasına ayrıca kurul üyelerinin atanmasına karar verdi. Daha sonra komite genel sekreteri atanarak komitenin planı, stratejisi ve çalışma politikası onaylandı.