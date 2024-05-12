Erbil Valiliği, tarihi Kayseri Çarşısı’na ilişkin çeşitli kararlar yayınladı

HABER MERKEZİ

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, tarihi Kayseri Çarşısı’nda yaşanan yangında dükkan ve malları zarar gören esnafın tamamıyla bir araya gelerek, aldıkları kararları açıkladı.

Erbil Valilik Divanından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatları doğrultusunda Vali Umed Xoşnaw’ın ilgili tarafların hazır bulunduğu huzurunda, tarihi Kayseri Çarşısı’nda yaşanan yangında dükkan ve malları zarar gören esnafın tamamının katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Olaydan duyduğu üzüntü ve endişeyi dile getiren Başbakan Barzani, esnafı yalnız bırakmayacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Söz konusu yangının nedeninin tespit edilmesi için araştırmaların devam ettiğini kaydeden Vali Xoşnaw, “Herhangi bir şüphesi veya bilgisi olan herkesin soruşturma ekipleriyle iş birliği yapması rica olunur." dedi.

Soruşturmanın sonuçlarının yakında kamuoyuna açıklanırken, yangının asıl nedeninin de paylaşılacağını söyleyen Umed Xoşnaw, söz konusu yangınların tekrarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunması için alınan kararları şu şekilde sıraladı:

1. Kayseri Çarşısı’ndaki yangın söndürme sistemindeki arızanın nedeninin araştırılması.

2. Çarşısının tamamının temizlenip düzenlenmesi ve vatandaşların kullanımına açılması.

3. Çarşıdaki yangında zarar gören yerlerin tamamının onarımına en kısa sürede başlanması.

4. Çarşıdaki tüm su ve elektrik eksikliklerinin giderilmesi.

5. Başta yangının yayılmasının ana nedeni olan dükkanların önüne perde asma yasağı olmak üzere tüm ihlallerin ve bu tür olaylara yol açan tüm risklerin ortadan kaldırılması.

6. Erbil'deki Kayseri Çarşısı'nı korumakla görevlendirilen özel güvenlik şirketine ait korumaların görevden alınıp yerlerine polis ekiplerinin getirilmesi.

7. Devlet kiracısı olan ve yangında malı zarar gören esnaf bir yıllık kira bedelinden muaf olacak.

8. Yangından etkilenen esnafların tamamı, çöp ve tabelalarının 6 aylık kira bedelinden muaf tutulacak.

9. Yangından etkilenen tüm esnaflar 2023 yılı için yüzde 50, 2024 yılı için ise yüzde 100 vergiden muaf tutulacak.

10. Kayseri Çarşısı’nda çıkan yangından etkilenen esnaf, Erbil Kriz Müdürlüğünden destek mektubu aldıktan sonra, Merkez Bankasının yönlendirmelerine göre Dünya Bankası'ndan 24 ila 36 ay süreyle faizsiz kredi alabilecek.

11. Yangın nedeniyle dükkanında parası yanan ((sadece Irak dinarı)) ve gerekli delillere sahip olan esnafa ilgili hükümet yetkilileri Merkez Bankasının Erbil şubesi nezdinde tazminat ödenmesinde yardımcı olacak.