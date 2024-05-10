Politika

MİT Başkanı, Hamas heyeti ile görüştü

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MİT Başkanı İbrahim Kalın
MİT Başkanı İbrahim Kalın
türkiye MİT Hamas İsrail

HABER MERKEZİ 

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü.

Türk basınında yer alan habere göre İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyet dile getirildi.

Görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu hususları ele alındı.

Haberlere göre görüşmede daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesine de vurgu yapıldı.

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