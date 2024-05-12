Putin'den yeni kabine adımı: Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak Şoygu'yu atadı
HABER MERKEZİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.
Vladimir Putin, yeni hükümetin oluşturulması kapsamında ilk adımı atarak, bakanlar için atama önerilerinde bulundu.
Putin, Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Savunma Bakanlığının yeniliğe ve yeni fikirlere mutlaka açık olmasını istiyor, bu yüzden Belousov'u seçti." denildi.
Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.
Putin tarafından önerilen kabine şöyle:
Savunma Bakanı: Andrey Belousov
İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev
Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov
Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov
Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko
Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov
Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk
Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev
24 yıldır iktidarda olan Putin, martta beşinci kez Devlet Başkanı seçilmiş, geçen hafta yemin etmişti.