Politika

Putin'den yeni kabine adımı: Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak Şoygu'yu atadı

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Vladimir Putin ve Sergey Şoygu
Vladimir Putin ve Sergey Şoygu
dünya Rusya Sergey Şoygu Kremlin Putin

HABER MERKEZİ 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

Vladimir Putin, yeni hükümetin oluşturulması kapsamında ilk adımı atarak, bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Putin, Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Savunma Bakanlığının yeniliğe ve yeni fikirlere mutlaka açık olmasını istiyor, bu yüzden Belousov'u seçti." denildi.

Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

Putin tarafından önerilen kabine şöyle:

Savunma Bakanı: Andrey Belousov

İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov

Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko

Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin

Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov

Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk

Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev

24 yıldır iktidarda olan Putin, martta beşinci kez Devlet Başkanı seçilmiş, geçen hafta yemin etmişti.

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