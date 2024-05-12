Arkeologlar Şaneder Mağarası'nı ziyaret etmek istiyor

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Cambridge Üniversitesindeki bir İngiliz arkeoloji ekibi, Kürdistan Bölgesi'ndeki en ünlü antik mağaralardan biri olan Şaneder Mağarası'nda buldukları 75 bin yıllık “Şaneder Z” adı verilen Neandertal kadının yüzünü canlandırdı.

Şaneder Z'yi arama çalışmalarının kolay bir süreç olmadığını belirten uzmanlar, söz konusu keşfin ardından arkeologların, Şaneder Mağarası'nı ziyaret etme yollarını öğrenmek istediğini bildirdi.

Soran Bağımsız İdaresi Arkeoloji Direktörü ve Şaneder Mağarası Kazı Komitesi Üyesi Abdülwehhab Sîlêman, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programının konuğu oldu.

Yaklaşık on yıldır Cambridge Üniversitesi ekibinin mağarada çalıştığını, çok detaylı ve zorlu bir iş çıkardıklarını kaydeden Sîlêman, "Bir santimetrelik bir alanda arkeolojik kazı yaptığınızda sizi binlerce yıl geriye götürebilir." dedi.

Şaneder Mağarası’nda yapılan kazıda 15 metre derinlikte 75.000 yıl öncesine ait yaşam kalıntıları bulunduğunu aktaran Sîlêman, mağaranın tabanında 35 insan iskeleti bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Programa katılan, Turizm Kurulu Pazarlama Direktörü Sirwan Tofiq de turizm kurulu olarak mağaranın turizme kazandırılması üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Şaneder Z’nin ünlü Cambridge Üniversitesi tarafından bulunmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen Tofiq, “Birkaç arkeolog ekibi Şaneder Mağarası'nı nasıl ziyaret edebileceğinizi sormak için bizimle iletişime geçti.” ifadesini kullandı.

Bir İngiliz arkeoloji ekibi, 2 Mayıs 2024'te geçmişi 75.000 yıl öncesine dayanan bir Neandertal kadınının yapay yüzünü ortaya çıkardı.

Bu Neandertal kadının kafatası parçaları, 2018 yılında Kürdistan'ın başkenti Erbil yakınlarındaki Şaneder Mağarası’nda keşfedildi.

Bilim insanları kafatasının ait olduğu kadının 40 yaşında olduğunu tahmin ediyor.