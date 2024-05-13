Meteoroloji uyarmıştı: İki ili sağanak vurdu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Adana ve Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Meteorolojinin uyarısının ardından saat 13.00 sıralarında kentte sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.