Politika

81 ilde operasyon: Binlerce gözaltı var

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türkiye Ali Yerlikaya Türkiye operasyon

HABER MERKEZİ 

Türkiye’de aranan şüphelilere yönelik 81 ilde düzenlene Çember-18 operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin tutuklandığını bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Çember-18 operasyonuna ilişkin 4 bin 995 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonların İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ali Yerlikaya, operasyonlarda şüphelilerin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde tutuklandığı ifade edildi.

Operasyonda aranmakta olan 0-5 yıl arası 4 bin 938, 5-10 yıl arası 29, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şüphelinin tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!" dedi.

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