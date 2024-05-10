Erdoğan: Bütün ülkeleri Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin imha kampına dönüştüğünü belirterek, “Gazze’deki soykırımı unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı açılışında konuştu.

Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, "Kuruluşundan beri sürekli işgal, zulüm ve haydutlukla topraklarını büyüten İsrail, masum kanı dökmeye devam ediyor. Bugüne kadar 15 bin çocuk acımasızca katledildi. Çoğu kadın ve sivil 35 bin Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi, 80 bini yaralandı. Yaklaşık 2 milyon insan evinden, yurdundan göçe zorlandı.” diye konuştu.

“7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze, son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanyasında gördüğümüz bir temerküz ve imha kampına dönüştü.” diyen Erdoğan, Gazze'de yaşananları, dünyaya duyurmaya çalışan 150 gazetecinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Erdoğan, “Kimse kusura bakmasın ama şunu çok net ifade etmek durumundayım, insanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence, canilik ve ahlaksızlık varsa geride bıraktığımız 219 gün içerisinde Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenmiştir." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ateşkes çağrısı yapamayacak kadar İsrail'e karşı teslimiyet içinde olduğunun görüldüğünü dile getiren Erdoğan, "Sırf İsrail'i eleştirdiği için işinden atılan rektörleri, kariyeri biten siyasetçileri, tehdit edilen sanatçıları, konuşma hakkı verilmeyen öğrencileri gördük. Güya kendilerini 'özgürlükler ülkesi' olarak pazarlayanların, İsrail'in çıkarları söz konu olunca birden faşizme dümen kırdıklarını gördük." dedi.

Erdoğan, Holokost mağdurlarının çocuklarının, Hitleri çırak çıkartacak, Nazileri kıskandıracak katliamlara imza atabildiklerini gördüklerinin altını çizerek, "Hem Filistin hükümeti hem de Filistin'in Kuvay-i Milliyesi olarak gördüğümüz Hamas'ın liderleriyle çok yakın temas halindeyiz. İsrail üzerindeki baskının arttırılması amacıyla insani yardımlara ek olarak, diplomasi, ticaret ve hukuk alanında da pek çok adım attık.” sözlerini kullandı.

Türkiye'nin gerek ticaret gerekse hukuk alanında attığı adımların, diğer ülkelere de örnek olmasını beklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Henüz Filistin Devleti'ni tanımayan bütün ülkeleri bir an önce Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyoruz." çağrısını yaptı.

Batılı ülkelerin Gazze'deki soykırımı görmezden gelerek, Hamas'ı bahane ederek, İsrail'e destek olmayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 219 gündür yaşadıklarımız bize şunu çok net anlatıyor. Vicdan sahibi ülkeler ve toplumlar haricinde küresel sistemin efendilerinin İsrail'e baskı uygulamasını beklemek tamamen beyhudedir. Bunlar, 'Tavşana kaç, tazıya tut' diyerek hem uluslararası kamuoyundaki tepkiyi azaltıyor hem de İsrail'e yol veriyorlar. Son ateşkes görüşmelerinde buna bir kez daha şahit olduk. Biliyorsunuz, Pazartesi günü Hamas, Katar, Mısır, Amerika ve Birleşmiş Milletler garantörlüğündeki ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Bizim de tavsiyelerimizle Hamas, kalıcı ateşkese giden yolda gerçekten çok kritik bir adım attı. Netanyahu yönetiminin cevabı ise refahtaki masumlara saldırmak oldu."

İnsani değerlerin sınandığı Gazze imtihanında herkesin kendisine yakışanı yapacağını ifade eden Erdoğan, Gazze'nin yeniden imarı için şimdiden hazırlıklara başlayacaklarını söyledi.

Erdoğan, üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin Gazze'deki soykırımı unutmayacak ve unutturmayacaklarını vurguladı.