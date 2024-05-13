Türkiye'de anayasa değişikliğine partilerden tepkiler

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Türkiye’de yeni ve “sivil” anayasa arayışları devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerin görüşlerini öğrenmek adına ziyaretler düzenlemeye devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ile İYİ Parti’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Yeni İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı'na açıkça yanıt vererek, anayasa değişikliğinden yana olmadığını vurgulayarak, “AK Parti anayasayı kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışıyor.” dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da “Halkın çıkarına olan, aldatıcı olmayan sivil bir anayasa istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Konunun halkın önüne çıkarılması ve referandumla onaylanması için parlamentoda 360 imzanın toplanması gerekiyor. Anayasanın doğrudan değiştirilmesi için ise 400 milletvekilinin imzasının toplanması gerekli. Eski bir İYİ Parti milletvekili, "Anayasanın değiştirilmesi meselesi Kürtler ve Türkler dahil tüm vatandaşları ilgilendiriyor." açıklamasını yaptı.

İYİ Parti kurucularından ve eski milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, “Anayasa meselesi halkla iktidar arasındaki bir sözleşmedir. Anayasa tek partinin değil, tüm partilerin, sendikaların, örgütlerin, Türkler ve Kürtler dahil tüm vatandaşların meselesidir. Yeni anayasanın herkesin fikrinin alınıp halk tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bazıları anayasanın herkes için değil sadece bir parti için olduğunu düşünüyor, hayır herkes içindir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de şu anda uygulanan 177 maddeden oluşmakta olup 134 kez değiştirilen anayasa, “dayatılmış” bir anayasa olarak tanımlanıyor.

DEM Parti, anyasanın halkın yararına yeniden yazılması ve uygulanması gerektiğine inanırken, İYİ Parti de hükümetin kendi çıkarları doğrultusunda anayasayı değiştirmeye çalıştığına inanıyor.