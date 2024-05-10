Politika

Blinken'dan Refah mesajı: Büyük bir saldırıya karşıyız

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Antony Blinken
Antony Blinken
dünya ABD Refah Gazze İsrail Antony Blinken

HABER MERKEZİ 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı oldukları mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha vurgulayan Blinken, Hamas'ın yenilmesi konusunda İsrail ile aynı çizgide olduklarını belirtti.

Gazze ve Refah'taki son durumu da İsrailli bakanla değerlendiren Blinken, ABD'nin, İsrail'in Refah'a yönelik büyük bir saldırı düzenlemesine karşı olduğu şeklindeki pozisyonunu yineledi.

Blinken ayrıca, Gallant'tan, Gazze'deki sivillerin ve insani yardım görevlilerinin hedef alınmamasını, bölgeye insani yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.

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