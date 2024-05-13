Martı ölümlerinin nedeninin tespiti için laboratuvar testi yapılacak

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Veteriner Merkezine bağlı bir ekip, martı ölümlerinin gerçek nedenini öğrenmek için çalışmalar başlatmak istiyor.

Kürdistan Bölgesi Veteriner Merkez Laboratuvar Ekibi Direktörü Becan Ahmet Dizeyi, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, test sonuçlarının önüne geçmek istemediğini ama herhangi bir hastalığın görsel değerlendirmesini yaparak, martı ölümlerinin nedenlerine ilişkin ilk tespiti yapmak istediklerini söyledi.

Alanın geniş olması nedeniyle ölümlerin martılarla sınırlı kalmadığından endişe duyduklarını kaydeden Dizeyi, martı ölümlerine bazı virüslerin neden olduğundan şüphelendiklerini bildirdi.

Hastalığın türünü veya ölüm nedenini belirlemek için alınan örnekleri laboratuvara götürdüklerini söyleyen Dizeyi, “Kuş gribi ya da başka bir hastalık olduğundan şüpheleniyoruz. Gördüğümüz belirtiler var olan hastalık grubunu gösteriyor.” dedi.

Dizeyi, martı ölümlerinin asıl nedeninin laboratuvar testlerinin sonuçlanmasıyla belirleneceğini de dile getirdi.

Raperin Orman ve Çevre Polisi Müdürü Şoriş Kake ise “Martılar hastalığa yakalanmış, sayıları bizim beklediğimizden çok daha fazla, martı ölümleri artmış durumda.” açıklamasını yaptı.

Mayıs ayının başlamasından bu yana Dukan Gölü’ndeki martılar arasında toplu ölümlerin görüldüğünü belirten Kake, Dwgrkan bölgesinde toplu ölümlerin yaşandığına da işaret etti.

Süleymaniye Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Dr. Nadia Muhammed, 12 Mayıs 2024’te düzenlenen basın toplantısında, Süleymaniye Üniversitesi rektörünün gözetiminde, Dukan Gölü’ndeki martıların toplu ölüm nedenini araştırmak üzere uzman bir komitenin oluşturulduğunu duyurmuştu.

Komitenin bağımsız olduğunu bildiren Nadia Muhammed, “Bilim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve birçok akademisyenden oluşan bir ekiple martıların ölüm nedenini spesifik bir şekilde araştırıyoruz. Ekip bugün çalışmalarına başladı.” demişti.