Bağdat-Görev başında intihar etti

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Irak Sağlık Bakanlığı binasında nöbet tutan S. M. görev başında henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar etti.

Güvenlik kaynaklarından basına yapılan açıklamada, bugün (13 Mayıs 2024) sabah saatlerinden Bağdat'ın merkezindeki Irak Sağlık Bakanlığı binasında bir S. M. isimli subayın görevdeyken intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, bahsi geçen subayın intihar nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.

İntihar eden subayın, Irak Sağlık Bakanlığını korumakla görevli olduğu ve devlet kurumlarını koruyan güçlere mensup olduğu aktarıldı.

Irak Sağlık Bakanlığına göre 2022 yılında Bağdat'ta 1073 kişi intihar etti. 2023 yılında ise bu sayı yüzde 3.89 arttı. Gözlemciler intihar vakalarındaki artışı yoksulluğa, yolsuzluğa, işsizliğe, siyasi, ekonomik ve sosyal çatışmalara bağlıyor.

İstatistiklere göre intihar oranının yüksek olduğu 187 ülke sıralamasında Irak 13'üncü sırada yer alıyor.

Irak Sağlık Bakanlığına göre intihar oranı özellikle gençler arasında her geçen yıl artıyor.