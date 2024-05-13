Başkan Barzani: Kürdistan halkı tarih boyunca barış istedi

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Başkan Mesud Barzani, Prof. Michel Vivorca, Prof. Fabricel Balanche, Marius Exposito, Tiali Yilman ve Dr. Adil Baxewan’dan oluşan Fransa Irak Araştırmaları Merkezi'nden bir heyeti kabul etti.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede konuk heyet, Kürdistan halkının özgürlük mücadelesindeki fedakarlığını ve Başkan Barzani'nin Kürdistan kurtuluş hareketindeki rolünü takdir etti ve Kürdistan Bölgesi’ndeki dini ve etnik grupların birlikte yaşam kültürüne övgüde bulundu.

Görüşmede ayrıca Irak ve bölgedeki siyasi durum, bölgesel ve uluslararası denklemlerin yanı sıra Kürt davasının meşruiyeti ve geleceği ile bölgedeki istikrar da ele alındı.

Başkan Barzani, Kürdistan halkının Irak ve bölgedeki davasının meşruiyetinin tarihi, siyasi ve hukuki boyutlarından bahsederek, Kürt halkının sorunu da dahil olmak üzere bölgedeki sorunları çözmenin en iyi yolunun anlayış, barış, demokratik prosedürler ve diyalog olduğunu vurguladı.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan halkının tarih boyunca barış, birlik ve ortaklık istediğini, hiçbir zaman savaş ve gerginlikten yana olmadığını söyledi.