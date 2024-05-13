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Güvenlik Teşkilatı: "Akrep" lakaplı büyük bir insan kaçakçısı tutuklandı

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kürdistan insan kaçakçısı Interpol güvenlik teşkilatı

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Teşkilatı, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan "Akrep" lakaplı büyük bir insan kaçakçısının tutuklandığını açıkladı.

Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, istihbarat bilgi alışverişine dayanarak Interpol tarafından aranan b.k.m adlı şüphelinin 12 Mayıs’ta tutuklanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, kimsenin hukukun üstünde olmadığı, güvenlik güçlerinin huzur ve istikrarı sağlamak için sürekli çalışacağı ifade edildi.

Şüphelinin 2012 tarihli 28 sayılı kanunun 5'inci maddesi kapsamında tutuklandığı ifade edilen açıklamada, soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

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