Sağlık

Gazze’de can kaybı 35 bini aştı

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Gazze Şeridi
Gazze Şeridi
ortadoğu Gazze Şeridi Filistin Sağlık Bakanlığı

HABER MERKEZİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini geçti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 220 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte gerçekleşen 7 saldırılarda 57 kişinin hayatını kaybettiği, 82’nin de yaralandığı belirtildi.

Bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 91’e, yaralananların sayısının ise 78 bin 827’ye yükseldiği bildirildi.

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