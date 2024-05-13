Gazze’de can kaybı 35 bini aştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini geçti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 220 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte gerçekleşen 7 saldırılarda 57 kişinin hayatını kaybettiği, 82’nin de yaralandığı belirtildi.

Bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 91’e, yaralananların sayısının ise 78 bin 827’ye yükseldiği bildirildi.