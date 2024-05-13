Maliye Bakanlığından “Benim Hesabım” projesine ilişkin açıklama

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, “Benim Hesabım” projesine ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşlara ve maaşlı çalışanlara bazı gerçekleri aktardı.

Bakanlıktan bugün (13 Mayıs 2024) yapılan açıklamada, proje çerçevesinde Irak Merkez Bankasının gözetimi ve yönlendirmesi altında maaşlı çalışanlar ile bankalar arasında yalnızca bir sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Banka hesabının yalnızca çalışanın kendisine ait olacağı belirtilen açıklamada, "Ne hükümet, ne bankalar, ne de başka bir taraf çalışanın hesabını değiştiremez." denildi.

Açıklamada, çalışanlara, çalışanın maaşının ve parasının yüzde 100'ünü herhangi bir engel olmaksızın banka hesabından çekebileceği güvencesi verilirken, çalışanın hesabını çalışanın kendisi dışında hiç kimsenin değiştirmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, çalışanların 1991 telefon numarasıyla söz konusu projeyle ilgili sorularını çağrı merkezine iletebileceği bilgisi verdi.

"Benim Hesabım"

Bu, Kürdistan Bölgesi hükümetinin dokuzuncu kabinesinin bankacılık sektörünü geliştirme, bir milyondan fazla çalışanın, güvenlik güçlerinin ve emeklilerin ödemelerini dijitalleştirme girişimidir. Proje sayesinde, nakit işlemlere bağımlılığı azaltarak, hükümetin verimliliğini ve şeffaflığını artırması planlanıyor.

“Benim Hesabım” projesi sayesinde kamu sektörü çalışanları, emekliler ve güvenlik güçleri, Kürdistan Bölgesi genelinde 1000'den fazla istasyona kurulacak ATM ağı üzerinden maaşlarına güvenli, şeffaf ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Ayrıca vatandaşların ve projenin katılımcılarının banka kartı ile alışveriş yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla 100 bin adet banka kartı okuyucusunun temin edilmesi ve alışveriş merkezlerine dağıtılması yönünde çalışmalar devam etmekte.

Proje, tüm katılımcılarının krediler, tasarruflar ve dijital ödemeler dahil olmak üzere modern bankacılık hizmetlerine erişmesini kolaylaştıracak.

“Benim Hesabım” projesinin açıklanması

Programı duyuran Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “Hükümet çalışanları ve emeklilerin maaşlarını Kürdistan Bölgesi genelinde 1000 noktada bulunacak ATM ağı aracılığıyla alabilecekleri güvenilir, şeffaf ve uygun bir yoldur.” demişti.

Bu girişim sayesinde kamu sektörü çalışanları, krediler, tasarruf imkanları, yurt içi ve yurt dışı havaleler, uluslararası para çekme olanakları, çevrimiçi ve dijital ödemeler dahil olmak üzere modern bankacılık hizmetlerine erişebilecek.

“Benim Hesabım” projesinin dokuzuncu kabinenin uzun vadeli girişimlerinden biri olduğunu söyleyen Mesrur Barzani, projenin, kamu hizmetlerini dijitalleştireceği, vatandaşların refahını artıracağı ve Kürdistan'da ticareti kolaylaştıracağını vurgulamıştı.

"Benim Hesabım" projesinin uygulanması

Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nın katılımıyla 7 Mart 2023’te proje, test aşaması olarak Erbil kadın ve doğum hastanesinde uygulamaya konuldu. Test aşamasında hastanedeki 850 çalışanın maaşlarını dijital olarak yeni banka hesaplarından alacağı açıklanmıştı.

Projenin yöneticilerine göre projenin tamamlanması 2 yıl sürecek. 1 milyon 200 binden fazla maaşlı çalışanın bulunduğu Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm çalışanların kendilerine ait banka hesapları olacak.

Mesrur Barzani, 15 Mart 2023’te “Beni Hesabım” projesine özel bir söyleşide, projenin tüm Kürdistan Bölgesi halkına ulaşması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.