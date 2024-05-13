Fransa Başkonsolosu: Zaho İdaresi ile birlikte çalışmayı umuyoruz

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Fransa'nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Jan Braim, Zaho'nun doğasının güzelliğine hayranlığını dile getirerek, kentin güçlü bir ticari ve turizm konumunda olduğunu söyledi.

Zaho'yu ilk kez ziyaret ettiğini belirten Braim, “Bu şehrin güzelliğinden, gelişiminden etkilendim. Bu şehir için yapılan projeler veçalışmalar hayran bıraktı.” dedi.

Delal Köprüsü’nün tarihine ve manzarasına, kornişin tasarımına ve şehrin tarihi çarşılarına hayranlığını dile getiren Braim, “Bilindiği gibi Türkiye sınırına yakınız. Bu da bu şehri ticaret, ekonomi ve turizm açısından önemli bir merkez haline getiriyor. Yakın gelecekte Zaho Bağımsız İdaresi ile iş birliği yapmayı ve birlikte çalışmayı umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Fransa Başkonsolosu Braim, Zaho Bağımsız İdaresi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İbrahim Halil Sınır Kapısı'na giderek, Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

İbrahim Halil Sınır Kapısı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Braim, İbrahim Halil Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek kapının sorumlusu Hamid Ali ile ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü.

Braim ve Ali, Fransa ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için daha fazla koordinasyonun yapılması gerektiğini vurguladı.