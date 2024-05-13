K24 ekibi Çin’de çeşitli seminerlere katılacak

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K24 ekibi, Çin’in başkenti Pekin'de düzenlenen çeşitli medya eğitimleri ve seminerlerine katılacak.

Ulusal ve Profesyonel Medya Araştırma ve Eğitim Enstitüsü ile Çin Cumhuriyeti Televizyon İdaresi tarafından düzenlenen medya eğitimleri ve seminerlerine Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika'dan çok sayıda ülke katılacak.

Bu kapsamda Enstitü Müdür Yardımcısı ve Çin Cumhuriyeti Medya Bakan Yardımcısı Zhao Mengjie tarafından sunulan bir seminerde Çin medyasının, televizyonunun ve radyosunun tarihi, ülke medyası ve kültüründeki gelişmeler aktarıldı.

Daha sonra Genel Müdür Yardımcısı, Çin'in televizyonu, radyosu ve interneti hakkında bilgi verdi.

Sahte haberlerin tespiti ve heberin doğruluğunu sağlaması ve medya etkisi ele alındı.

K24 ekibi, Çin'in Kürdistan Bölgesi Başkonsolosluğu’nun daveti üzerine Pekin'de düzenlenen çeşitli medya ve kültürel eğitimler ve seminerlere katılıyor.