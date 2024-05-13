Politika

Irak Parlamentosu başkanının seçileceği tarih belli oldu

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Irak Parlamento Başkanı Irak Parlamentosu

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosunun yeni başkanının 18 Mayıs’ta seçileceği belirtildi.

Parlamneto Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Irak Parlamentosunun Muhammed Halbusi'nin yerine geçecek yeni başkanin seçimi için 18 Mayıs’ı belirlediği bildirildi.

18 Nisan’da Taqaddum İttifakı’nın Irak Parlamentosu başkanlığındaki tek adayı Şeyh Şalan Abdul Cabbar Kerim’in adaylıktan çekildiği duyurulmuştu.

Sadr Hareketi gibi bazı Sünniler siyasi süreçten ve parlamentodan çekilme tehdidinde bulunurken, Koordinasyon Çerçevesi sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini bildirmişti.

Irak'ta Yüksek Federal Mahkemesi, 14 Kasım 2023'te eski Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliğini düşürme kararı almıştı. Geçtiğimizi pazar günü 150 milletvekili, yeni başkan seçiminin yakın zamanda gündeme alınması yönünde oy kullanmıştı.

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