Politika

DAİŞ, Irak ordusuna ve Haşdi Şabi'ye saldırdı

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FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
Irak Irak DAİŞ Haşdi Şabi

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ, Salahaddin vilayetinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi'yi hedef aldı. Saldırıda bir subay ve 4 asker hayatını kaybetti, 8 asker de yaralandı.

K24'ün edindiği bilgilere göre Diyala ile Salahaddin arasındaki Uzem Ovası’na yakın el-Asbiat köyünde düzenlendiği saldırıda bir subay ile birlikte 4 asker yaşamını yitirirken, 8 asker de yaralandı.

Öte yandan DAİŞ teröristleri, Salahaddin'in Mutibiciye bölgesi yakınlarında Haşdi Şabi'ye saldırdı.

Saldırıların intihar saldırısı olduğu belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, DAİŞ'in Diyala ve Salahaddin arasında bulunan Uzem Ovası yakınlarındaki el-Asbiat köyünde birliklerine düzenlediği saldırıda 93'üncü Piyade Tugayının 2'nci Tabur Komutanı, 21'inci Piyade Tümeni ile çok sayıda askerin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

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