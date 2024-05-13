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Erbil Valisi, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi ile görüştü

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kürdistan Erbil Valiliği Umed Xoşnaw Lordlar Kamarası

HABER MERKEZİ

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Nosheena Mobarik ile Kürdistan Bölgesi'nde eğitim ve öğretim sektörünün geliştirilmesini görüştü.

Erbil Valisi Xoşnaw, Sterling Okulu'nda Lordlar Kamarası Üyesi Nosheena Mobarik’i karşıladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Goldman’ın hazır bulunduğu görüşmede Xoşnaw ve Mobarik, Erbil başta olmak üzere genel olarak Kürdistan Bölgesi'nde eğitim ve öğretim sektörünün geliştirilmesinin yanı sıra Sterling Eğitim Şirketi’nin Erbil'deki Ishq ve Nilüfer okullarının eğitim düzeyini ele aldı.

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