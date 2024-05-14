Meteoroloji'den sağanak uyarısı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji, Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri, Erzurum ve Hakkari'de yağışların kuvvetli olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı.

Yeni rapora göre Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Yağışların Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Kürt illerin bulunduğu doğu kesimlerde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmekte.

ADANA °C, 26°C

HATAY °C, 24°C

YOZGAT °C, 12°C

BOLU °C, 15°C

DÜZCE °C, 18°C

SİNOP °C, 16°C

ZONGULDAK °C, 14°C

AMASYA °C, 16°C

SAMSUN °C, 16°C

ERZURUM °C, 12°C

KARS °C, 9°C

MALATYA °C, 19°C

VAN °C, 13°C

DİYARBAKIR °C, 22°C

ANTEP °C, 23°C

SİİRT °C, 19°C

URFA °C, 24°C