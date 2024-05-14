Genel

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Meteoroloji hava sıcaklıkları Yağmur

HABER MERKEZİ 

Meteoroloji, Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri, Erzurum ve Hakkari'de yağışların kuvvetli olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı.

Yeni rapora göre Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Yağışların Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Kürt illerin bulunduğu doğu kesimlerde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmekte.

ADANA °C, 26°C

HATAY °C, 24°C

YOZGAT °C, 12°C

BOLU °C, 15°C

DÜZCE °C, 18°C

SİNOP °C, 16°C

ZONGULDAK °C, 14°C

AMASYA °C, 16°C

SAMSUN °C, 16°C

ERZURUM °C, 12°C

KARS °C, 9°C

MALATYA °C, 19°C

VAN °C, 13°C

DİYARBAKIR °C, 22°C

ANTEP °C, 23°C

SİİRT °C, 19°C

URFA °C, 24°C

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv