Dünyada bir ilk: Yeni beyin kanseri tedavisi başarılı oldu

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Avustralyalı doktor Richard Scolyer, dünyada ilk kez uygulanan bir glioblastoma tedavisini gördükten bir yıl sonra kanserden tamamen kurtulduğunu açıkladı.

Patoloğun deneysel tedavisi, melanom üzerine yaptığı öncü araştırmalara dayanıyor. Profesör Scolyer'in sahip olduğu glioblastoma alt tipine sahip olan hastaların çoğu, tümörün agresifliğinden ötürü bir yıldan daha az süre boyunca hayatta kalabiliyordu.

57 yaşındaki doktor, son MRI taramasında tümörün nüksetmediğini duyurdu.

Uluslararası üne sahip bir patolog olan Prof Scolyer, bu yıl melanom üzerine yaptıkları hayat değiştiren çalışmalarından dolayı meslektaşı ve arkadaşı Georgina Long ile birlikte Yılın Avustralyalısı seçildi.

Melanom Enstitüsü Avustralya'nın eş direktörleri, son 10 yılda kanser hücrelerine saldırmak için vücudun bağışıklık sistemini kullanan immünoterapi üzerine yaptıkları araştırmaların, dünya çapında ileri melanom hastalarının sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini belirtti. Yaşama şansı yüzde 10'un altında olan bu hastaların yarısı iyileşti.

Bu tedavi, Profesör Long'un bir doktor ekibiyle birlikte, kanserine de çare bulma umuduyla Prof Scolyer'i tedavi etmek için kullandığı araştırma.

Prof Long ve ekibi, melanomda immünoterapinin, ilaç kombinasyonu kullanıldığında ve bu ilaçlar bir tümörün alınmasına yönelik herhangi bir cerrahi operasyondan önce uygulandığında daha iyi sonuç verdiğini keşfetti. Bu sayede, Prof Scolyer ameliyat öncesi kombinasyon immünoterapisi alan ilk beyin kanseri hastası oldu.

Aynı zamanda Scolyer, tümörünün özelliklerine göre kişiselleştirilmiş ve ilaçların kanseri tespit etme gücünü artıran bir aşı uygulanan ilk kişi oldu.

Şu ana kadar elde edilen sonuçlar, ikilinin dünya çapında her yıl yaklaşık 300 bin beyin kanseri teşhisi konan kişiye yardımcı olabilecek bir keşfin eşiğinde olduğu konusunda büyük bir heyecan yarattı.