PKK ile Türkiye arasındaki çatışmalar Kani Masi'deki 28 köye zarar verdi

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Amedi ilçesine bağlı Kani Masi'de çok sayıda orman ve mera yakılırken, bölgedeki çiftçiler işlerine dönemiyor.

Duhok’un Amedi ilçesindeki Kani Masi’ye bağlı Çelkê köyü, TSK ile PKK arasında yaşanan çatışmalarda zarar gören köylerden biri. Son birkaç yılda bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle köy sakilerinin çoğu evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Bir süredir köy sakinlerinin bazıları evlerine geri dönse de hayatları hala normale dönmüş değil.

Nüfusun çoğunluğu Hıristiyan olan Çelkê köyü muhtarı Yuxena Xoşaba, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın evlerine dönebilmesi için bölgemizdeki güvenlik durumunun normale dönmesini istiyoruz. Yaşanan gerginlikler nedeniyle köyümüzde onlarca dönüm arazi ve orman yanıp yok oldu.” dedi.

Son yıllarda PKK ile Türk ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle; Kani Masi nahiyesindeki 15 köy boşaltılırken, nahiyedeki diğer 28 köyün de çevresi ve çiftçileri büyük zarar gördü.

Çelkê köyünde çiftçilik yapan Mehdi Çelkêyi, Türk ordusunun son iki yıldır özellikle köy sınırında düzenlediği operasyonlar nedeniyle bulundukları bölgenin meyve ürünlerinden faydalanamaz hale geldiklerini ve ağaçların büyük bir kısmının yok olduğunu söyledi.

TSK ile PKK arasındaki çatışmalarda son üç yılda Kani Masi nahiyesinde 5 bin dönümden fazla orman çalılık ve mera yakılırken, köyün çiftçileri beş milyar dinardan fazla zarara uğradı.

Kani Masi nahiyesi yöneticisi Salih Hemdi, nahiyede son üç yılda en az 5 bin dönümden fazla orman ve çalılığın yandığını aktarırken, kötü güvenlik koşullarının Peşmerge Çevre Koruma Güçlerinin yangınların çoğunu kontrol etmesini engellediğini dile getirdi.