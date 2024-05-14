Göç ve Göçmenler Bakanlığından mültecilerin geri dönüşüne ilişkin açıklama

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Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Temmuz 2024’ün sonuna kadar tüm mültecilerin kendi bölgelerine geri gönderilmesi için çalışacaklarını bildirdi.

Şengal ve Sünnilerin yoğunluğu oluşturduğu bölgelerdeki vatandaşların göçü nerdeyse 10 yılı aştı. Söz konusu vatandaşlar DAİŞ tehdidi nedeniyle bölgelerini terk etse de şu anda farklı nedenlerden ötürü bölgelerine geri dönemiyor.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bölgelerinde istikrarın ve haklarının garanti altına alınması koşuluyla, her zaman mültecilerin kendi bölgelerine geri dönmesi konusunda federal hükümete yardım etmeye hazır olduğunu vurguluyor.

Ancak yerinden edilmelerinin üzerinden 10 yılı aşkın bir süre ve DAİŞ’e karşı kazanılan zaferin ilanından 7 yıl sonra pek çok mülteci, Irak Hükümetinin ihmali nedeniyle evlerine dönemedi.

Edinilen bilgiye göre Erbil, Duhok ve Süleymaniye illerindeki 24 kampta 37 bin aile kalırken, kampların dışında yaşayan ve çeşitli nedenlerle bölgelerine dönmekten korkan 750 binden fazla kişi de bulunuyor.

Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Irak Hükümeti, Şengal’deki durumun normale dönmesine ayrıca çevredeki köy ve bölgelerin yeniden inşa edilmesine olanak tanıyan Şengal Anlaşmasını henüz uygulamaya koymadı.

Pek çok mültecinin Şengal’e ve Ninova Ovası'nın diğer bölgelerine dönmesi siyasi görüşleri nedeniyle silahlı gruplar tarafından engelleniyor.

Bölgelerin yeniden inşası için ayrılan fonlar, iktidar grupları tarafından kişisel kazanç için kullanılıyor. Ayrıca, silahlı gruplar Sünni mültecilerin geri dönüşünü bölgelerini askerileştirerek ve sokağa çıkma yasağı ilan ederek engelliyor. Bunların yanı sıra yeni terörizmin ortaya çıkmasını önlemek bahanesiyle bazı Sünni bölgelerin demografik yapısını değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunuluyor.