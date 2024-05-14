Politika

Yargıtay Başkanı 37 tur sonunda belli oldu

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türkiye Yargıtay Ömer Kerkez

HABER MERKEZİ

Yargıtay'da bir türlü sonuçlanamayan seçimler 37’inci turda 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez’in seçilmesiyle sona erdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri 37. tur oylamasıyla tamamlandı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri bugün sandık başına gitti.

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 37. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 193 oyla Yargıtay Başkanı seçilirken, Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

Üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum." ifadesini kullanan Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.

Kulislerde, Muhsin Şentürk'ün, Mehmet Akarca'nın lehine yarıştan çekildiği öne sürülmüştü.

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